Вспышка открытой формы туберкулеза началась в 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, расквартированной у города Северск в ДНР, сообщает РИА Новости.

Это случилось из-за мобилизации заключенных Украины. При этом в частях 81-й бригады распространение заболевания продолжается. В настоящее время заболевшие туберкулезом военнослужащие обеих бригад изолированы в специальных карантинных блиндажах, плохо оборудованных с медицинской точки зрения.

Подполье Херсона: в двух бригадах ВСУ зафиксировали вспышку туберкулеза

По словам участника пророссийского сопротивления из Херсона, все заболевшие украинские военнослужащие содержатся в антисанитарных условиях. Командование армии Украины пытается скрывать информацию о реальном положении дел, как от СМИ, так и от родственников заболевших.

Заболевшим запрещено покидать блиндажи и палатки. У них изъяты смартфоны, а родственники этих военных не проинформированы об их болезни.