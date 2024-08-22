Еще один американский авианосец прибыл на Ближний Восток

Американский авианосец Abraham Lincoln с истребителями F-35C и F/A-18 Block III прибыл на Ближний Восток. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США (CENTCOM) в социальной сети X.

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CENTCOM отвечает за Ближневосточный, Центрально-Азиатский и Восточноафриканский регионы. Переброска авианосца непосредственно связана с угрозой Израилю со стороны Ирана. Вместе с авианосцем в регион также прибыла эскадра эсминцев и авиационное крыло самолетов палубной авиации. Также там базируется американский авианосец Theodore Roosevelt.

До этого сообщалось, что США готовятся к возможной серии значительных атак Ирана на Израиль. После начала нового витка эскалации отношений между Израилем и Ираном из-за ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, в Вашингтоне однозначно дали понять, что США помогут Израилю отразить ответную атаку Ирана и его союзников.

Вечером 13 апреля Иран уже запускал десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее в США объяснили, почему защищают Израиль, но не Украину.