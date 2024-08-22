Украина ночью пыталась атаковать еще один регион России

В ночь на четверг, 22 августа, Украина пыталась атаковать Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

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Беспилотник перехватили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО). Предварительно, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали.

ВСУ попытались вторгнуться в Брянскую область

Опасность атаки дронов после уничтожения летательного аппарата в Воронежской области отменили. Ее объявляли в районе часу ночи по московскому времени.

В ночь на 22 августа сообщалось о попытках удара ВСУ по Ростовской области. Там сбили пять беспилотников. По неофициальным данным, под удар попал аэродром Мариновка в поселке Октябрьский в Волгоградской области.