Ракету сбили в российском регионе

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую ракету в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

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«Сбита очередная украинская ракета. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал врио губернатора.

Ранее украинский истребитель Су-27 был сбит при попытке ударить по Курской области. По данным информационных ресурсов группировки войск «Север», борт был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук-М3».