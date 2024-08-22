$91.69+0.99101.95+1.75
Почта

Ракету сбили в российском регионе

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую ракету в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Ракету сбили в российском регионе
© РИА Новости
«Сбита очередная украинская ракета. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал врио губернатора.

Ранее украинский истребитель Су-27 был сбит при попытке ударить по Курской области. По данным информационных ресурсов группировки войск «Север», борт был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук-М3».

Военные новости
Алексей Смирнов
Горячая новость