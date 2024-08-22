Пушилин рассказал о положительных изменениях в Авдеевке

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что приезжая в Авдеевку замечает положительные изменения, но «большая стройка» еще впереди. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

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Ранее он сообщил, что в Авдеевке восстановительные работы уже начались, но из-за близости фронта говорить о полном возвращении жителей в город пока рано.

«Каждый раз, приезжая в Авдеевку, вижу положительные изменения... большая стройка в Авдеевке еще впереди», — отметил он.

По словам Пушилина, восстановительную работу шести многоквартирных домов выполняют регионы-шефы, ремонтом частных домов занимаются бригады от коммунального предприятия, созданные администрацией Ясиноватского муниципального округа.

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Ранее Пушилин назвал первый шаг на пути к переговорам между Москвой и Киевом. По его словам, таковым станет изменение законодательства. При этом глава ДНР отметил, что вынужден скептически относиться к заявлениям различных украинских представителей о необходимости переговорного процесса.

Кроме того, Денис Пушилин рассказал о работе системы «Купол Донбасса», которой удалось обезвредить десятки украинских беспилотников. По его словам, система спасла множество жизней, потому как беспилотники были нацелены на гражданские объекты и на причинение вреда гражданскому населению.