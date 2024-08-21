ВСУ попытались вторгнуться в Брянскую область

В Брянской области пресекли попытку ВСУ проникнуть на территорию России. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«21 августа в Климовском районе Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию РФ», — написал Богомаз у себя в telegram-канале.

Губернатор заявил, что вторжение предотвратили силы ФСБ и ВС РФ.

Противнику нанесено огневое поражение. Сейчас обстановка на месте боестолкновения находится под контролем регионального оперативного штаба.