ВСУ попытались вторгнуться в Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе произошла попытка прорыва украинской ДРГ. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

Как уточнил Богомаз, ДРГ попыталась прорваться в Климовском районе. По его словам, действия диверсантов были остановлены подразделениями Вооруженных сил, а также ФСБ России. Текущую обстановку на месте событий Богомаз оценил как стабильную.

«В ходе боя попытка прорыва предотвращена силами ПУ ФСБ России по

Брянской области и подразделениями Вооруженных сил РФ. Противнику

нанесено огневое поражение. В настоящее время обстановка в месте боестолкновения стабилизирована и находится под контролем регионального Оперативного штаба», — рассказал он.

Ранее в Курской области военные медики попали в засаду украинской ДРГ.