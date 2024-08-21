Военкоров СВО могут наделить статусом ветерана

В правительство РФ направили законопроект, который предлагает наделить ветеранским статусом журналистов, работающих в зоне специальной военной операции и в зоне КТО. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Он отметил, что над документом работали Союз журналистов и Минцифры.

«По нашему замыслу, соответствующим ветеранским статусом будут наделяться журналисты и сотрудники СМИ, работающие (работавшие) в зоне СВО, районах боевых действий, вооруженных конфликтов, в зонах КТО, на территории, где введено военное положение», — говорится в тексте.

Кроме того, по словам Хинштейна, законопроект распространяется на журналистов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также тех, кто работает на территории других государств, находящихся в условиях чрезвычайного положения или вооруженного конфликта.

Он подчеркнул, что в случае одобрения документа указанные сотрудники СМИ будут иметь те же права и льготы, что и ветераны боевых действий.