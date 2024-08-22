Правительство Курской области подтвердило, что при попытке сброса управляемых авиабомб был сбит украинский самолет. Об этом говорится в Telegram-канале администрации региона.

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«В 18:12 расчетом ЗРК «Бук-М3» 5 зрбр 6А группировки «Север» при попытке сброса управляемых авиабомб на территорию Курской области уничтожен самолет ВВС Украины Су-27», — говорится в официальном сообщении.

Несколько часов назад Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ») написал, что украинский истребитель Су-27 уничтожили при попытке ударить по Курской области.

В Курской области сбит истребитель ВСУ. Он пытался сбросить управляемые авиабомбы на российский регион

Су-27 — советский всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ Сухого и предназначенный для завоевания превосходства в воздухе. Также самолет применяется для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям, может быть носителем тактических ядерных боеприпасов.

До этого в США указали ВСУ на их большую ошибку в зоне боевых действий, в результате которой российская армия смогла уничтожить «самый ценный» истребитель Су-27 на авиабазе в Миргороде.

В середине августа Минобороны РФ сообщало, что российские военные за сутки уничтожили истребитель Су-27, поразили три пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК С-300ПТ. Также в сети появилось видео удара по ВСУ на границе Белгородской области.

Ранее российские военные уничтожили Су-27 и три пусковые установки ВСУ.