Стало известно, откуда ВСУ запускали беспилотники на Москву

Бойцы украинской армии могли запустить беспилотные летательные аппараты на Москву с территории России, а именно из Курской области, заявил подполковник запаса Роман Шкурлатов в беседе с MK.RU. Современные беспилотные летательные аппараты, которые используют ВСУ, могут преодолевать большие расстояния благодаря своему запасу дальности. Вероятно, это западные образцы, хотя они могут иметь маркировку «сделано на Украине», отметил собеседник. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Беспилотники самолетного типа могли запускать с территории Украины. Но я бы не исключал вероятности того, что их запустили с оккупированных территорий Курской области. Сейчас ничего не мешает противнику затащить пусковые установки через пока контролируемый ими участок госграницы и совершить запуск, — объяснил Шкурлатов.

Названа одна из целей ВСУ при атаке на Москву

Политолог Сергей Марков ранее сообщил, что попытка ВСУ ударить беспилотниками по Москве в ночь на 21 августа стала следствием расширения зоны ударов. По его мнению, атака должна была посеять среди населения мысли, что Россия оказалась слабой. Как подчеркнул эксперт, этим противник хотел убедить россиян, что конфликт зашел слишком далеко и его «надо прекращать».