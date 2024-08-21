В Курской области российский военнослужащий вывез пенсионерок из приграничной деревни. Видеозапись, которую боец сделал в дороге, опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах мужчина подбадривает сидящих рядом с ним пенсионерок, на головы которых надеты армейские каски.

«Едем, бабульки, едем. Все нормально», — говорит боец своим пассажиркам.

По данным канала, ролик снял военнослужащий с позывным Тихий. Ранее тот же боец опубликовал еще одно видео, на котором спасает срочника, вступившего в бой с украинскими войсками.

После начала боев в Курской области многие россияне помогают жителям приграничных населенных пунктов эвакуироваться. Так, местный депутат Алексей Золотарев вместе с напарником вывезли в безопасное место более ста человек. Еще одна россиянка спасла девять детей, посадив их в свой автомобиль во время атаки со стороны Украины, — сейчас они в безопасности.