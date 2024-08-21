Еще один иностранный журналист незаконно побывал в Курской области

Журналист французской газеты Croix, внесенной в перечень СМИ против которой ввели ограничения вещания и доступа в интернете в России, Пьер Алонсо незаконно побывал на территории Курской области. Об этом сообщает «РИА Новости».

© Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

По итогам своего визита Алонсо написал материал, в котором рассказал, что смог пересечь границу и попасть 19 августа в приграничные районы Курской области, где действуют ВСУ. В частности, он заявил, что побывал в селе Дарьино Суджанского района и селе Обуховка Кореневского района.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это, сказала, что каждый случай незаконного проникновения журналистов в Курскую область будет рассмотрен отдельно.

Напомним, что ранее на территорию российского региона незаконно проникали съемочная группа итальянской телерадиокомпании Rai и журналисты The Washington Post. Против первых в ФСБ уже завели дело.