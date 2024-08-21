Одной из целей атаки беспилотников ВСУ на Москву в ночь на 21 августа был Кремль, поделился с «Радио 1» военный эксперт Алексей Живов. По его словам, в столице серьезно усилили ПВО, поэтому Украина ничего не добилась.

Цели могли быть разные — акты устрашения, а именно удары по конкретным гражданским объектам или знаковым политическим, или попытка ударить, например, в Московский Кремль, такой случай уже был один раз. Безусловно — это акт терроризма, но не терроризма как такового, а военного терроризма. Неизбирательные удары по различным социально-культурно значимым объектам с целью устрашения противника, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что отсутствие результата не значит, что Украина не предпримет попыток атаковать Москву, в том числе с использованием ракет. Киев зациклен на идее попасть в общественно значимое для РФ здание или учреждение, поэтому военным, защищающим Москву, стоит оставаться в тонусе и отвечать ударами по точкам пуска вооружений.

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Против РФ ведет боевую работу целый блок стран, отметил Живов, и употреблять слово «терроризм» в ситуации, когда уже два с половиной года ведется противостояние Армии РФ против коалиции ВСУ и войск Запада, некорректно. Противники используют космическую и спутниковую разведку НАТО.

Я не видел ни одного террориста, у которого есть спутник. В истории мира нет террористов, которые располагают спутниковой группировкой, поэтому, пока мы будем называть это террористическими атаками, мы не будем понимать, что происходит, — объяснил эксперт.

Он предложил использовать модель Израиля, который в ответ на удар 10 ракетами «сносит бомбами полгорода», потому что такая тактика заставляет противника задуматься о целесообразности атак.

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что ВСУ могли запустить 11 беспилотников на Подольск, чтобы атаковать стратегические объекты в Московской области. Он отметил, что система ПВО успешно пресекла эту попытку.