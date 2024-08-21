В Мурманской области выявлена угроза применения дрона

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предупредил в своем Telegram-канале, что в регионе есть угроза применения беспилотника. Он добавил, что меры по повышению безопасности приняты.

Глава региона призвал «северян быть бдительными и сообщать по номеру 112 о подозрительных ситуациях».

Комментаторы предположили, что дрон отправил кто-то из жителей региона.

В Росавиации сообщили, в свою очередь, что аэропорты Мурманска и Апатитов не принимают самолёты.

Ограничения действуют с 15:38 мск «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», отметили в ведомстве.

Расчет ПВО сбил украинский БПЛА самолетного типа в районе посёлка Высокий Мурманской области. Предварительно, его целью был аэродром «Оленья», с которого вылетают российские стратегические бомбардировщики.