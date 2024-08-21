Генерал ВСУ объяснил провал украинских сил под Харьковом

Украинские силы потерпели поражение в Харьковской области, потому что перед наступлением ВС РФ на некоторых участках не было укреплений. Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Артур Горбенко.

«По словам Артура Горбенко, эти опорные пункты были в низинах и заросли кустарником, траншеи осыпались. Бетонные постройки не были обустроены как следует. Потому он отказался их принимать», — написали в издании Hromadske.

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По информации издания, Горбенко в конце 2023 года приказали принять укрепления на харьковском направлении.