Назван новый глава департамента военного имущества Минобороны РФ

Бывший гендиректор ФГУП «Предприятие по управлению собственностью за рубежом» («Госзагрансобственность») Управления делами президента РФ Евгений Логвинов назначен директором департамента военного имущества Министерства обороны России. Газета.Ru

«Приказом Министра обороны Российской Федерации от 31 июля 2024 г. назначен директором Департамента военного имущества Министерства обороны Российской Федерации», - написано на странице с информацией о Логвинове на сайте МО. Российская газета

Логвинов проходил военную службу с 2002 по 2014 год. При этом с 2018 по 2021 год был гендиректором оздоровительного комплекса «Десна», а «Госзагрансобственностью» управлял с 2021 по 2024 год. Москва24