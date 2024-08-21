Стала известна дата приезда главы МАГАТЭ на Курскую АЭС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может приехать на Курскую атомную электростанцию (АЭС) уже в августе. Об этом сообщают «Известия».

Такое заявление Захарова сделала во время брифинга с журналистами. По ее словам, детали визита Гросси на данный момент «прорабатываются».

«Рафаэль Гросси уже подтвердил свою готовность совершить визит на Курскую атомную электростанцию в конце августа текущего года. В настоящее время прорабатываются модальности упомянутого визита», — рассказала она.

Она также добавила, что знакомство с результатом провокаций ВСУ в отношении АЭС, как надеются в Кремле, сможет побудить МАГАТЭ к конкретным действиям. При этом Захарова подчеркнула, что Россия постоянно находится в контакте с руководством организации.

Ранее МАГАТЭ подтвердило непричастность России к пожару на Запорожской АЭС.