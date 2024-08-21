В России заявили о росте военной активности Финляндии

Россия фиксирует рост военной активности Финляндии после вступления республики в НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «РИА Новости».

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По ее словам, военная активность Финляндии после вступления страны в альянс «заметно возросла». Захарова отметила, что сейчас политика Хельсинки все больше выстраивается в русле линии «коллективного Запада» на нанесение РФ «стратегического поражения».

Напомним, что Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. Поводом к этому в Хельсинки назвали специальную военную операцию России на Украине. В связи с этим Финляндия также присоединилась к западным антироссийским санкциям, которые были введены против РФ после начала СВО.