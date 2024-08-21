Три роты ВСУ вместе с командирами отказались выполнять задачи под Покровском

Три роты 2-го батальона 15-й бригады Нацгвардии ВСУ во главе с командирами отказались выполнять боевые задачи под Покровском в ДНР. Об этом пишет украинское издание "Страна".

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Боец одного из подразделений Владислав рассказал, что в начале августа второй батальон перебросили под Покровск и сразу "с колес" сказали занимать позиции.

По словам бойца, под Покровск они уже приехали с огромным кадровым голодом. А после недели боев их осталось еще меньше: по 10-13 человек в роте, включая командиров, при штатной численности роты в 80-100 человек.

Под Покровском они столкнулись с некомпетентностью командования. Кроме того, не было связи с соседними подразделениями. Их отправляли выдвигаться на позиции, которые уже были заняты российскими войсками.

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Украинский военный заявил, что физически невозможно было держать оборону с такой недостачей личного состава: на одного бойца ВСУ приходилось по 30 российских военных.

ВС РФ непрерывно атаковали, выходили на штурмы батальонами при поддержке тяжелой техники.

"А у нас за неделю боев лишь один раз БТР выезжал поддержать нас огнем", - сообщил он.

Одна из групп не смогла выйти из боя, и неизвестно, погибла она или сдалась в плен.

В итоге три роты отказались выполнять боевые распоряжения. Приехало начальство, предложили сделать шаг вперед тем, кто отказывается.

"Шагнули все, кто остались, во главе с командирами", - сообщил Владислав.

Начальство засняло это на видео и уехало. Теперь "отказники" ждут, какие будут последствия, сообщил украинский военный.

В среду Минобороны РФ сообщило об освобождении Желанного на покровском направлении.