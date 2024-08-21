Алаудинов обратился с призывом к гражданам Европы и США

Жители США и Европы должны пойти против руководства стран, чтобы остановить развязывание ядерной войны. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

«Жителям Америки и Европы надо всем сказать. Либо вы все встанете и сделаете все для того чтобы остановить ваших фашиствующих руководителей и ваши войска, либо вы тоже окажетесь в зоне третьей мировой войны, когда на вас будут падать ядерные бомбы», — заявил Алаудинов в видеообращении в telegram-канале «Россия — страна героев».

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Он уточняет, что именно США и НАТО виноваты в развязывании ядерного конфликта.