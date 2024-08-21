В России объяснили значение взятия Красноармейска

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Красноармейск (на Украине город называют Покровском) очень важен для российских сил, так как является последней точкой, из которой ВСУ могут обстреливать Донецк. Об этом он рассказал порталу Life.

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Матвийчук отметил, что контроль над городом откроет для ВС РФ «новый оперативный простор». По словам эксперта, после Красноармейска российским силам откроется прямой путь на Краматорск, после чего речь будет идти о разгроме южной группировки войск ВСУ.

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«Взятие Покровска - это победа, сравнимая со взятием Авдеевки», - подчеркнул Матвийчук.

Ранее глава ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о тяжелой ситуации в районах Красноармейска и Дзержинска. Красноармейск называют «западными воротами Донбасса». Город представляет собой транспортный узел и лежит на трассе, которая является важным маршрутом снабжения украинских сил в регионе.