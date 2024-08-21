В СПЧ предложат не обменивать наемников ВСУ

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ предложит запретить включение иностранных наемников ВСУ в процедуры обмена пленными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу СПЧ Валерия Фадеева.

Ранее в МИД России рассказали о свидетельствах участия частных военных компаний (ЧВК) из США в атаках на Курскую область. В соцсетях появились фото членов одной из американских ЧВК с указанием Курской области в качестве геолокации.

Американская ЧВК не стала комментировать участие в операциях ВСУ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что все «иностранные комбатанты», участвующие в терактах против российских регионов, становятся законными целями российской армии. Сенатор Владимир Джабаров предложил приговаривать к пожизненному заключению иностранных наемников ВСУ, попавших в российский плен.