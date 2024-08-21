В Госдуме назвали лучший ответ на появление западных ЧВК под Курском

Бойцов западных частных военных компаний на Украине нужно ликвидировать без предупреждения, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, такая же судьба должна ждать любой иностранный контингент в зоне специальной военной операции.

А мы как реагируем [на появление западных ЧВК в зоне СВО]? Выражаем свою озабоченность. Не надо объявлять их законными целями, их надо просто уничтожить любыми возможными способами. Причем как можно быстрее. И не только их, но и любой контингент, заезжающий вообще в Киев. Вот это будет правильный ответ, — заявил Журавлев.

ЧВК Forward Observation Group ранее опубликовала фотографии военных, сделанные в Курской области. На фотографии они позируют вместе с украинскими бойцами на фоне бронемашины HMMWV, и в геолокации указан российский регион. Таким образом, участие наемников США в нападении на территорию России получило подтверждение из первых рук.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие поразили скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины в районах сел Апанасовка, Борки, Вишневка, Косица, Нижний Клин, Снагость, Свердликово и Казачья Локня. В ведомстве уточнили, что военные задействовали авиацию и артиллерию.