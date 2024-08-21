Армия Израиля подтвердила авиаудар по палестинскому радикалу на юге Ливана

Армия обороны Израиля подтвердила, что нанесла авиаудар по палестинскому радикалу Халилю аль-Макде в городе Сайде на юге Ливана.

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"Летательный аппарат ВВС Израиля нанес удар по террористу Халилю аль-Макде в районе Сайде на юге Ливана", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что отставной офицер палестинского движения ФАТХ Халиль аль-Макда погиб в Ливане в результате авиаудара в городе Сайде.

В армии отметили, что брат ликвидированного радикала Мунир аль-Макда является "жителем Ливана", который, по данным израильских военных, связан с шиитским движением "Хезболлах" и Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) и "продолжает попытки совершения террористических атак" против Израиля. В армейском ведомстве также заявили, что оба брата "причастны к организации террористических атак", а также к "контрабанде оружия и средств, предназначенных для террористической деятельности" на Западном берегу реки Иордан.

Армия обороны Израиля "работает над выявлением и пресечением попыток контрабанды иранского оружия на Западный берег" и "продолжит принимать меры по пресечению деятельности, которая ставит под угрозу безопасность Государства Израиль и его граждан", добавили в пресс-службе.