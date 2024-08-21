Минобороны показало кадры уничтожения украинской артиллерийской установки под Курском

Уничтожена самоходная артиллерийская установка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Кадры поражения украинской техники показало Минобороны России.

По данным ведомства, установленную в приграничном районе российского региона движущуюся технику ВСУ выявили с помощью беспилотного летательного аппарата Zala ночью. Удар по технике противника российские войска нанесли барражирующим боеприпасом «Ланцет».

«Самоходная артиллерийская установка ВСУ уничтожена вместе с полным боекомплектом», — уточнили в Минобороны.

Ранее в ведомстве назвали потери ВСУ на курском направлении за сутки. Речь шла о 300 военнослужащих и 26 единицах бронетехники, включая шесть танков. По официальным данным, всего с начала боевых действий ВСУ потеряли на курском направлении более 4,4 тысячи бойцов.