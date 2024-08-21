Ми-28НМ уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Вертолет Ми-28НМ ночью при помощи тепловизора уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в ночное время суток нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям противника. Полет выполнялся с применением очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора, который позволяет максимально эффективно поражать заданные цели как днем, так и ночью", - сообщили там.

В российском военном ведомстве уточнили, что после применения авиационных средств поражения, экипажи благополучно вернулись на площадку вылета.