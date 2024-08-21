Названа возможная причина масштабной атаки дронов на Москву

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ пытались атаковать Москву группой дронов, так как у Киева «не ладятся дела» в Курской области и Донбассе. Об этом эксперт рассказал Telegram-каналу «Абзац».

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В Минобороны РФ ранее сообщили, что в ночь на 21 августа силы ПВО сбили 45 украинских беспилотников. Дроны были уничтожены над Московской, Брянской, Белгородской, Калужской и Курской областями.

Над Московской областью, в частности, было уничтожено 11 дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал эту попытку атаки одной из самых масштабных за все время.

«Не ладятся у Киева дела. Слишком много было ожиданий от набега на Курскую область, получилось не очень. Все плохо у ВСУ в Донбассе: российские войска продвигаются вперед на разных направлениях», - так это прокомментировал Дандыкин.

Он добавил, что также у ВСУ не получилось нанести удар двенадцатью ракетами ATACMS по Крымскому мосту. Все ракеты были сбиты российскими средствами ПВО.