Алаудинов сообщил о блокировке ВСУ на курском направлении

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов заявил, что ВСУ выводят часть подразделений с Курского направления. Об этом сообщает РИА Новости.

Алаудинов заявил, что выведенные силы ВСУ планируют перебросить на другие направления. Он подчеркнул, что ВСУ начали перегруппировку и могут попытаться нанести удар на другом участке.

Также Алаудинов сообщил, что сейчас украинские силы в приграничных районах Курской области полностью остановлены. Российская армия начала «задвигать» их обратно, добавил он.

Накануне, 20 августа, Алаудинов заявил, что основные ресурсы ВСУ на Курском направлении уничтожены. Все участки, где передвигаются ВСУ, находятся под контролем армии РФ, отмечал он.