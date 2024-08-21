Немецкий концерн сорвал контракт на поставку ракет Польше

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, который был подписан с Польшей. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

По данным издания, контракт на поставку вооружений был подписан в 2022 году. В рамках договоренностей немецкий производитель должен был поставить 50 тысяч снарядов. Однако по состоянию на август 2024 года польская сторона не получила ни одной ракеты.

По информации польского агентства вооружений, срыв контракта произошел из-за проблем, связанных с субподрядчиком. Издание утверждает, что боеприпасы для Польши должна была изготовить дочерняя фирма предприятия Rheinmetall Denel Munition, базирующаяся в Южной Африке.

«Поставки боеприпасов в Польшу заблокировало… правительство ЮАР, опасаясь, что они могут попасть дальше, на Украину», — говорится в сообщении.

До этого представители Rheinmetall заявили, что концерн намерен передать Чехии танки Leopard 2A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) Buffel взамен поставленной на Украину. Первые поставки отправятся в республику в конце 2024 года, остальные поступят до мая 2025 года.