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ВС России сбили ракету «Нептун-МД», семь бомб Hammer и 63 БПЛА за сутки

Российские средства ПВО за сутки сбили противокорабельную ракету ВСУ, семь авиабомб, 15 снарядов РСЗО и более 60 беспилотников, заявили в Минобороны. RT на русском

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов HIMARS производства США и 63 беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении. ТАСС

Отмечается, что потери украинской армии в Донецкой народной республике за сутки составили до 700 человек. Газета.Ru

Российские военные сбили ракету «Нептун-МД»
© ТАСС
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