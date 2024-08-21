Российские военные сбили ракету «Нептун-МД»

Российские средства ПВО за сутки сбили противокорабельную ракету ВСУ, семь авиабомб, 15 снарядов РСЗО и более 60 беспилотников, заявили в Минобороны. RT на русском

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов HIMARS производства США и 63 беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении. ТАСС

Отмечается, что потери украинской армии в Донецкой народной республике за сутки составили до 700 человек. Газета.Ru