На территории завода Tesla в Германии нашли много старых боеприпасов

При расширении территории завода Tesla Gigafactory Berlin в Германии сотрудники продолжают находить взрывчатку и боеприпасы времён Второй мировой войны. Началось это несколько месяцев назад, когда началась разработка территории.

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В рамках расширения завода, за счёт чего Tesla планирует увеличить производственную мощность, проводятся работы по очистке территории от взрывчатки. Большинство боеприпасов идентифицированы как британские, сброшенные на Берлин в конце войны.

Сапёры изымают боеприпасы и взрывчатку, утилизируя их на поверхности. Удаляются предметы размером около 1,5 метра. Многие из них найденных боеприпасов были просто зарыты и их продолжают обнаруживать до сих пор. Бригады сапёров продолжают обследовать территорию и извлекать остатки для безопасной утилизации.