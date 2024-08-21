ВСУ могли планировать техногенную катастрофу под Брянском

Telegram-канал Mash утверждает, что в ночь на 21 августа ВСУ планировали взорвать и поджечь крупнейший в Брянской области мусорный полигон. По данным Mash, атака беспилотников на полигон была отражена.

Как отмечает Telegram-канал, в случае прямого попадания дронов-камикадзе по полигону начался бы пожар, результатом которого могло стать формирование «химического облака с частицами формальдегида».

В Минобороны РФ ранее сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотников. Дроны были сбиты над Московской, Брянской, Белгородской, Калужской и Курской областями.

Военные рассказали, что над Подмосковьем было уничтожено 11 беспилотников, а над Брянской областью - 23 дрона. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал эту попытку атаки одной из самых масштабных.