Белик назвал вызовом участие американской ЧВК в нападении на Курскую область

Участие американской ЧВК Forward Observation Group (FOG) в нападении на Курскую область — это вызов для России, на который обязательно будет дан ответ, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Американские наёмники задействованы как фактические командиры ВСУ, утверждает парламентарий.

«США интегрировали своих солдат в украинскую армию и проводят военный эксперимент по эффективности своей задумки», — сказал Белик РИА Новости.

Депутат призвал показательно наказывать американских наёмников, попавших в плен, «чтобы впредь никому не повадно было приходить с оружием» на российскую землю.

Forward Observation Group ранее опубликовала в соцсетях фотографии, на которых наёмники позируют рядом с бронеавтомобилем HMMWV в составе группы вторжения ВСУ. На геолокации указана Курская область, в подписи к публикации сказано The boys in Kursk. В центре фото находится основатель FOG Деррик Бейлс.

По информации РИА Новости, боевики этой ЧВК присутствуют на Украине в течение последних двух лет.