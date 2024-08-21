Натиск беспилотников Вооруженных сил России не позволяет украинской армии атаковать приграничные территории России, заявил боец ВСУ изданию France Info. По его словам, украинские военнослужащие ощущают это ежедневно.

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Военный в беседе с журналистами отметил, что концентрация российских дронов в приграничье «становится все больше и больше». Также, по его словам, выросло число и наносимых ими ударов по бойцам ВСУ.

Издание подчеркивает, что украинские военные столкнулись с жестким отпором ВС РФ. Отмечается, что ВСУ утратили эффект неожиданности, который был в начале атаки на Курскую область.

Ранее журналист Кристоф Б. Шлиц в статье для Die Welt заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область грозит ускорить поражение Киева.

До этого председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявлял, что ожидаемый провал Киева при атаках ВСУ на Курскую область откроет новые фронты внутри самой Украины. По его словам, Запад пребывает в панике. Действия украинских войск в регионе политик описал как попытку еще больше втянуть НАТО в конфликт и сесть за стол переговоров с «сильной позицией».

Перед этим депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сам загнал себя в ловушку, позволив атаки на Курскую область. По его мнению, Зеленский хотел использовать эскалацию в регионе как повод для снижения мобилизационного возраста.