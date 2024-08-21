Балицкий анонсировал воссоздание казачьего войска в Запорожской области

Казачье войско будет воссоздано в Запорожской области. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, процесс регистрации казачьих обществ на территории Запорожской области начнётся в 2024 году.

«В Запорожской области будет воссоздано Запорожское казачье войско, которое традиционно являлось одним из оплотов российской государственности, хранителем традиционных общественных ценностей и образцом самоотверженного служения Родине», — написал губернатор в личном Telegram-канале.

В конце ноября 2023 года президент России Владимир Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества.