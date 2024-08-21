Минобороны показало мощный удар по элитной бригаде ВСУ

Минобороны РФ распространило новые сведения и видеоматериалы о ночном ударе по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает пресс-служба ведомства, российский самолет Су-34 сбросил фугасную бомбу с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которая поразила пункт управления 47-й бригады украинской армии в Сумской области.

Ранее СМИ сообщали об атаке на украинский штаб, однако ее детали оставались неизвестны. Речь идет об ударе по зданию в городе Глухов Сумской области. По информации Telegram-каналов, взрыв привел к гибели почти ста украинских военных, из которых треть — командный состав.

В Минобороны РФ рассказали, что в ночное время 20 августа действительно был уничтожен штаб элитной бригады ВСУ «Магура». В результате удара авиабомбы оказался поражен склад с вооружением и боеприпасами, а также пункт управления.

«МК» отмечает, что само появление 47-й бригады ВСУ в граничащем с Курской областью районе говорит о том, что Киев собрал «ударный кулак» для атаки на Курск из самых различных бригад. Эти подразделения сейчас несут огромные потери.