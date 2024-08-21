Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"21 августа около 09:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сообщили там.