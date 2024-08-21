Yonhap: Южная Корея провела учения рядом с островами Токто

Военные Республики Корея провели учения по отработке обороны рядом с островами Токто, на которые претендует Япония. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

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Маневры были проведены в закрытом режиме.

"Сегодня прошли учения по защите островов Японского моря. Мы проводим их регулярно ради защиты государственной территории и имущества граждан", - сказал источник агентства среди военных.

Подобные учения рядом с островами Токто проходят дважды в год. Обычно они вызывают протест со стороны Токио.

Источник агентства добавил, что в этот раз масштаб тренировок был сравним с предыдущими, но не уточнил детали. В декабре 2023 года в маневрах участвовали корабли ВМС и береговой охраны. При предыдущих администрациях к учениям привлекали самолеты, они предусматривали высадку десанта на островах. Нынешний президент Юн Сок Ёль стремится к улучшению отношений с Японией.

"Учения по обороне островов Токто" проводятся с 1986 года, с 2003 года они организуются дважды в год.

Токто (Такэсима) - это группа небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора с Токио после 1945 года, когда Корейский полуостров был освобожден от японского колониального господства. В настоящее время острова контролируются Южной Кореей.