Российские морпехи взяли в плен 18 солдат ВСУ у деревни Спальное
Морские пехотинцы Черноморского флота взяли в плен 18 штурмовиков украинской армии в Курской области.
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам представителя российского силового ведомства, морские пехотинцы из 810-й бригады взяли в плен группу из 18 украинских солдат у населённого пункта Спальное.
Военнопленные бойцы ВСУ принадлежали 22-й отдельной механизированной бригаде.
Ранее экипаж вертолёта Ми-35М ударом авиаракет уничтожил живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области.