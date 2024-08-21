Морские пехотинцы Черноморского флота взяли в плен 18 штурмовиков украинской армии в Курской области.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя российского силового ведомства, морские пехотинцы из 810-й бригады взяли в плен группу из 18 украинских солдат у населённого пункта Спальное.

Военнопленные бойцы ВСУ принадлежали 22-й отдельной механизированной бригаде.

Ранее экипаж вертолёта Ми-35М ударом авиаракет уничтожил живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области.