Алаудинов сообщил о подготовке ВСУ к новому удару

Спецназ «Ахмат» готовится отразить удар украинских войск, которые перегруппируются на Курском направлении. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Газета.Ru

«Обстановка под контролем. Противник занят перегруппировкой. Не готов сказать на данный момент, куда он собирается ударить. Но общий анализ есть, примерное представление, что он собирается сделать, тоже есть. Мы тоже занимаемся приготовлением к его следующему удару», - сказал он. ТАСС

Ранее Алаудинов рассказал о срыве ротации ВСУ в Курской области. Российская газета