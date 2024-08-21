Один из самых возрастных бойцов российской армии погиб в зоне СВО

Один из самых возрастных бойцов российской армии, 66-лентний Геннадий Воронов, погиб в зоне спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Юрий Котенок.

Воронов, также известный под позывным «Федорович», пришел на СВО добровольцем в 2023 году. Мужчина объяснял, что не мог оставаться безучастным. В армии он служил старшим транспортной машины, которая регулярно ездила на передний край на авдеевском направлении.

«Геннадий Федорович пережил 67 попаданий дронов, командуя машиной. К сожалению, 68-й удар дроном оказался роковым», — заявил Котенок.

В мае этого угода у Воронова погиб сын — на том же авдеевском направлении. Воронов стойко перенес потерю, вернулся в зону спецоперации и до последнего боролся с противником. Военкор добавил, что две недели назад он вернулся в свой отряд из больницы после контузии. Его боевые заслуги ранее отмечало командование — Воронова представили к награждению орденом мужества.