ВСУ сообщили о поражении объекта критической инфраструктуры в Сумах

Объект критической инфраструктуры и складское помещение получили повреждения в результате обстрела российскими войсками Сумской области Украины. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

В момент обстрела в Сумской, а также в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Киевской и Житомирской областях Украины действовала воздушная тревога.

20 августа министерство обороны России сообщало, что российские самолеты нанесли удары по позициям ВСУ в районах Белополья, Александрии, Ворожбы, Вольной Слободы, Могрицы, Локни и Хотени в Сумской области. На тот момент возле указанных населенных пунктов находились скопления личного состава и техники пяти украинских бригад.

Сумская область находится на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями Российской Федерации. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей в Курской области.