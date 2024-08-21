Российские морпехи взяли в плен боевиков ВСУ в Курской области

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота взяли в плен 18 украинских военных у деревни Спальное в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Плененные военные относятся к 22-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). Напомним, что это не первый случай пленения украинских военных морпехами Черноморского флота. Накануне они смогли задержать еще 19 военнослужащих этой же бригады ВСУ у курского села Ольговка.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. По данным Минобороны РФ на 20 августа, украинская армия потеряла на Курском направлении свыше 4130 военнослужащих и 58 танков.