Белоусов вручил медали "Золотая звезда" военнослужащим, получившим Героя России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"Сегодня, в сложное, ответственное для страны историческое время, вы достойно выполняете свой воинский долг, проявляете истинную отвагу и мужество. Вы на деле доказываете верность присяге и Родине, готовность надежно защищать суверенитет нашей страны и безопасную жизнь наших граждан. Благодарю вас за образцовое выполнение должностных обязанностей. Ваши заслуги по достоинству оценены президентом Российской Федерации", - сказал Белоусов.