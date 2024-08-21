Политолог раскрыл цель ночной атаки на Москву

Попытка Вооруженных сил Украины ударить беспилотниками по Москве в ночь на 21 августа стала следствием расширения зоны ударов, атака должна была посеять среди населения мысли, что Россия оказалась слабой, предположил в Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его мнению, этим противник хотел убедить россиян, что конфликт зашел слишком далеко, и «надо прекращать».

Ночью была попытка удара БПЛА ВСУ по Москве. 11 сбиты в Подольском районе. Так ВСУ расширяют зону ударов. Цель прежняя — заставить большую часть населения России думать: мы оказались слабые, все это может слишком далеко зайти, надо прекращать, — написал Марков.

Ранее Минобороны России сообщило о попытке украинских войск ударить по объектам в пяти регионах страны. Так, в ночь на 21 августа Московскую область атаковали 11 беспилотников ВСУ. Еще 23 дрона ударили по Брянской, шесть — по Белгородской, три — по Калужской и два — по Курской области. Всего средствами противовоздушной обороны сбито 45 целей.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что все атаки со стороны Украины были успешно отражены благодаря эшелонированной защите от беспилотников. По его словам, это был один из самых масштабных ударов по столице.