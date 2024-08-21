Генерал-майор рассказал, кто и откуда мог запустить 11 дронов на Москву

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что под видом беженцев с Украины скрываются представители «пятой колонны». Он не исключил, что именно они собирают и запускают БПЛА, в том числе в сторону Москвы.

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Откуда они летели, несложно догадаться. У нас большое количество [украинцев], под видом беженцев, «пятая колонна», которая сбежала с Украины и разместилась в близлежащих регионах, в том числе в Московской области. Судя по всему, оттуда, с места компактного поселения, идут эти запуски. Думаю, в ближайшее время их обезвредят — тех, кто делает эти беспилотники у себя в гаражах, подвалах, сараях и запускает, — высказался Липовой.

Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских беспилотных летательных аппаратов позволила успешно отразить все атаки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его информации, всего было уничтожено 10 дронов. Он добавил, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. Сгорел частный дом. Накануне ВСУ совершили атаку на три населенных пункта Белгородской области, в результате которой пострадали четыре человека. Минобороны РФ информацию не комментировало.