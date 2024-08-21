Американская ЧВК отказалась комментировать участие в операциях ВСУ

Американская ЧВК Forward Observation Group, участвующая во вторжении ВСУ в Курскую область, отказалась отвечать на вопросы о своей деятельности в операциях Украины, передает РИА Новости. При этом представители частной военной компании сослались на запрет со стороны СБУ.

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При всем уважении к руководству Службы безопасности Украины все вопросы должны быть адресованы им. У нас нет комментариев, — заявили в компании.

Во вторник, 20 августа, Forward Observation Group опубликовала в соцсети Instagram (деятельность в России запрещена) фотографии военных, сделанные в Курской области. Таким образом, участие наемников США в нападении на территорию России получило подтверждение из первых рук. На снимке военные позируют вместе с украинскими бойцами на фоне бронемашины HMMWV. В геолокации указана Курская область.

РИА Новости со ссылкой на соцсети предполагаемого главы ЧВК Деррика Бэйлса сообщало, что ЧВК из Соединенных Штатов уже более двух лет находится на территории Украины. Отмечается, что самый первый пост, связанный с действиями ЧВК на Украине, датируется еще 26 февраля 2022 года. В вышеупомянутом аккаунте есть публикации, где в качестве геолокации фигурирует город Киев, а подписи содержат эмодзи с изображением флага Украины.