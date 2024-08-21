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«Их стали бронировать»: в Росгвардии рассказали о неуязвимом дроне ВСУ

Дрон Вооруженных сил Украины «Баба-яга» начали бронировать, что сделало его практически неуязвимым, сообщил РИА Новости командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей. По его словам, шанс поразить данный БПЛА из стрелкового оружия невелик.

У такого дрона есть полетное задание — заранее проставленные точки, по которым они должны пролететь и сбросить груз. Она может нести до четырех противотанковых мин типа ТМ-62. И к тому же их стали бронировать. Поразить со стрелкового оружия почти невозможно. Лучше спрятаться, — сказал он.

Как пишет агентство, российские военные называют «Бабой-ягой» одну из модификаций сельскохозяйственных дронов, которые были переоборудованы для использования в военных целях. Эти дроны оснащены боеприпасами, включая 120-миллиметровые минометные мины и авиационные бомбы весом 25 и 50 килограммов. Кроме того, эти БПЛА оснащают ретрансляторами, которые помогают противнику управлять небольшими FPV-дронами, благодаря чему их дальность полета значительно увеличивается.

Ранее посольство РФ в Риме рассказало, что Вооруженные силы Украины активно используют итальянское вооружение для ударов по новым регионам России. Представители дипведомства напомнили, что большинство населения Италии не поддерживает поставки Киеву.

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