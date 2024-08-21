Сотрудники Ростеха отправили в зону СВО четыре машины

Сотрудники госкорпорации "Ростех" по своей инициативе отправили в зону специальной военной операции (СВО) четыре машины, более 300 тонн воды и несколько тонн продовольствия.

"Многие сотрудники Ростеха после окончания рабочих смен занимаются волонтерской деятельностью, чтобы поддержать российских военнослужащих на передовой. На личные средства они закупают и отправляют в зону СВО продукты, инструменты, снаряжение, беспилотники и многое другое. В частности, были отправлены четыре машины, 310 тонн воды, несколько тонн продовольствия, более 2 тыс. комплектов одежды, тысячи кровоостанавливающих жгутов, несколько десятков другого оборудования - беспилотники, прицелы, тепловизоры, генераторы", - говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха.