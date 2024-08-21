ВС России продвинулись на покровском и торецком направлениях

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают продвигаться на покровском и торецком направлениях Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет украинский аналитический проект Deep State.

Отмечается, что на покровском направлении российские войска продвинулись в районе населенного пункта Журавка, подойдя к Красному Яру. О взятии Журавки под контроль ВС России сообщал портал Lostarmour.

Помимо этого, по данным Deep State, подразделения Российской армии продвинулись в районе населенных пунктов Желанное и Николаевка, подойдя к Новогородовке. На торецком направлении портал отмечает продвижение близ Пивничного к селу Дружба.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая предрекла потерю Украиной Харьковской области. По ее словам, переход Покровска и Торецка под контроль Российской армии является вопросом ближайшего будущего, а за этими городами находятся дороги на Павлоград и Краматорск с выходом на Днепропетровскую и Харьковскую области.